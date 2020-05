"Halving" kan utløse rally i Bitcoin

Bitcoin er i ferd med å gjennomgå en halvvering, den tredje i løpet av bitcoins 11 år lange historie. En halvering vil si at belønningen som utvinnere (miners) mottar halveres. Bakgrunnen for halvering er å skape en forutsigbar og kontrollert inflasjon.

Historien gir grunn til å tro på rally

Har utøst bull markeder tidligere

«Markedet har visst om halveringen i lang tid, og det burde være fundamentalt priset inn i dagens kurs. Halveringen innebærer en reduksjon i tilbudet og eventet er veldig forutsigbart da det har vært planlagt i mer enn et tiår» , sa Matt Weller, sjef for research hos GAIN Capital til Reuters.

Bitcoin har lagt på seg 15 prosent bare den siste uken, noe som tyder på at noe er i ferd med å skje. Samtidig har Bitcoin steget mer enn 100 prosent siden årets foreløpige bunn på 4.880 dollar. Siden årsskiftet er Bitcoin opp mer enn 40 prosent. I skrivende stund er Bitcoin ned 0,66 prosent til 9.927 dollar. Prisen steg i løpet av natten til over 10.000 dollar etter at Bloomberg meldte at hedgefondforvalteren Paul Tudor Jones hadde lastet opp i bitcoin som en hedge mot inflasjon.

De foregående halveringene har utløst kraftig kursoppgang. Den første fant sted i november i 2012, og kursen steg den gang 10.000 prosent frem til 2014. Den andre skjedde i juli i 2016, og utløste et rally på 2.500 prosent som endte i foreløpig all-time-high på 20.000 dollar i desember i 2017.

Videre understreker analytikere at utfallet av halveringen denne gangen er vanskelig å predikere grunnet det ekstremt usikre makroklimaet i markedet. Majoriteten av analytikere og investorer tror allikevel at et lite rally kan være underveis ettersom tilbudet faller og etterspørselen forventes å forbli stabil.