Roku opplevde kraftig corona-vekst

Roku, som produserer en rekke digitale mediespillere presenterte sine tall for 1. kvartal tidligere i uken.

Kraftig vekst

Inntektene kom inn på 320,8 millioner dollar, en oppgang på 55,2 prosent fra fjorårets 206,7 millioner dollar.

Aktive brukere økte til 39,8 millioner, mot 29,1 millioner i tilsvarende periode året før. Selskapet opplevde også at kundene streamet 13,2 milliarder timer, en oppgang på 49 prosent fra 8,9 milliarder i 2019.

Selskapet peker på at coronaviruset var en stor bidragsyter til den kraftige veksten.

«Vi tilbyr produkter og tjenester som har økt i relevans for forbrukere og industripartnere i en tid der store deler av befolkningen er hjemme. Siden folk begynte å forbli hjemme, har vi sett en økning i veksten i både kontoaktiveringer og streamingtimer», skriver selskapet i rapporten.

Øker tapet

Selskapet fikk et resultat etter skatt på minus 54,6 millioner dollar, noe som tilsvarer et tap på 0,45 dollar per aksje.



Det var ifølge Zacks sine estimater ventet et tap på 0,47 dollar per aksje.

Roku-aksjen falt 7,9 prosent etter at kvartsltallene ble sluppet. Hittil i år er aksjen ned 5,4 prosent, mens den har klatret 54,5 prosent det siste året.