Massive kutt i Next Biometrics

Next Biometrics økte omsetningen i første kvartal med 122 prosent fra bunnpunktet i fjerde kvartal i fjor, men omsetningen var likevel ned 26 prosent fra første kvartal 2019.

Ved utgangen av kvartalet hadde selskapets cashbeholdning falt til 54,1 millioner kroner, ned fra 88,5 millioner ved årsskiftet og 188,9 millioner på samme tid i fjor.

Selskapet har igangsatt et massivt program for å redusere kostnadene.

- Det er positivt å se at kostnadsreduksjonsprogrammet begynner å gi resultater. Den negative kontantstrømmen i kvartalet er hovedsaklig drevet av historiske kostnader og tidligere forpliktelser. I løpet av fjerde kvartal vil vi få full effekt, sier adm. direktør Peter Heuman i Next Biometrics.

Satser på eksisterende produkter

Omsetningsveksten i første kvartal knytter seg til ordrer i India samt flere mindre ordrer.

Selskapet jobber med å økte inntektene på lang sikt for å styrke resultatene. Selskapet understreker at fjerde kvartal 2019 var et lavpunkt hva gjelder salg og et høypunkt hva gjelder kostnader.

Next melder at de forventer at styrket salgsledelse med fokus på eksisterende, og allerede utviklede produkter vil fortsette å gi positive resultater i 2020.

NEXT Biometrics Group (Mill. kr) 1. kv./20 1. kv./19 Driftsinntekter 20,5 27,5 Driftsresultat -37,8 -42,9 Resultat før skatt -35,0 -44,0 Resultat etter skatt -35,3 -44,0