Tech-selskap har mottatt sensor-ordre

Teknologiselskapet NEXT Biometrics, som jobber med sensorteknologi for fingeravtrykk, har mottatt en ordre for FAP 20-sensor fra Credence ID. Det amerikanske selskapet er et ledende selskap innen global mobil biometri og legitimasjonsapparater, melder NEXT i en børsmelding onsdag.

– Vi har valgt NEXT Biometrics PIV-sertifisert FAP 20 fingeravtrykkssensor for å lansere en generasjon av håndholdte produkter som vil bli markedsført separat fra våre eksisterende FAP 30-enheter, sa Yash Shah, teknologisjef i Credence ID.

- Vi er glade for å ha mottatt gjennombruddsordren fra Credence ID. Dette vil gjøre det mulig for NEXT å støtte en USA-basert bransjeleder, sa Peter Heuman, adm. direktør i Next.

Avtalen er det første skrittet mot å samarbeide med større aktører i markedet, opplyser NEXT.