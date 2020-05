Mindre i inntekter og utgifter for Idex

NY SJEF: Vince Graziani, konsernsjef Idex Biometrics. Foto: Idex Biometrics

I første kvartal med ny sjef fikk Idex Biometrics et tap på 6,4 millioner dollar før skatt. Vince Graziani begynte som ny konsernsjef i februar, da den tidligere konsernsjefen Stan Swearingen gikk over til en ny rolle i selskapet.

Graziani ble ansatt på grunn av hans erfaring med salg, strategiske partnerskap og vekst i teknologiselskaper. Noe som kan komme godt med i og med at inntektene til Idex gikk ned fra 170.000 dollar i første kvartal 2019 til 100.000 i løpet av 2020s tre første måneder.

– Siden jeg begynte på Idex, har jeg blitt imponert over teamet, teknologi og den betydelige markedsmuligheten. I mine to første måneder med Idex, har teamet fortsatt å jobbe produktivt under restriksjonene som har kommet som en følge av covid-19 og oppfylt alle våre forpliktelser, sier Graziani.

IDEX Biometrics (Mill. USD) 1. kv./20 1. kv./19 Driftsinntekter 0,1 0,2 Driftsresultat −6,3 −7,8 Resultat før skatt −6,4 −7,8