Pexip-verdien opp 2,7 milliarder

Videokonferanseselskapet Pexip ble torsddag morgen notert på Oslo Børs.

Selskapet hentet nylig inn litt over 1 milliard kroner på 63 kroner, noe som verdsatte selskapet til 6,2 milliarder kroner. Torsdag morgen, kun kort tid etter at selskapet ble notert på Oslo Børs, ble aksjen omsatt for 91 kroner.

Dermed mener markedet at videokonferanseselskapet fortjener en børsverdi på 8,9 milliarder kroner, og aksjene omsettes hele 43,7 prosent over emisjonskursen.

Sterk vekst

Høsten 2018 slo Pexip seg sammen med Videxio i en fusjon verdt 3 milliarder kroner.

Da Pexip avsluttet 2019, rapporterte selskapet en omsetning på 370 millioner kroner og en EBITDA-margin på 21 prosent. Samtidig viste verdien av Pexips inngåtte kontrakter en fart som tilsvarer en årsomsetning på 47 millioner dollar, eller over 490 millioner kroner på dagens dollarkurs. Ved utgangen av mars viste abonnementssalget, som utgjør 97 prosent av omsetningen i selskapet, at 12 måneders omsetning har steget til 57 millioner dollar.

Noteringen av Pexip er en av de største programvarenoteringen i Skandinavia noensinne. Bjelleseremonien, som normalt finner sted inne på Oslo Børs, ble holdt som en direktesendt markering på video, der børsdirektøren ringer i bjellen sammen med selskapets ansatte som deltar på video.