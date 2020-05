Tapene fortsetter, tross økt interesse

poLight tapte 19,3 millioner kroner etter skatt i 1. kvartal, mot 14,7 millioner kroner i samme kvartal i fjor. Det til tross for at selskapet ser positive inntekter på en halv million kroner i forhold til 1. kvartal i fjor, melder selskapet i kvartalsrapporten fredag.

Teknologiselskapet opplyser at dets TL-linjer blir brukt i to kommersielt tilgjengelige smartwatch-telefoner, og at TLens designet benyttes i et strekkodeprodukt av en Tier 1-leverandør.

Markedsføringsaktivitetene har blitt opprettholdt på et høyt nivå og er støttet av kommersiell fremgang i segmentet for bærbare produkter. Selskapet lanserte også i løpet av kvartalet et strekkodedesign og produktet forventes å benyttes i markedet i tredje kvartal 2020.

– Mange års hardt arbeid og utholdenhet har lønt seg da TLens ble valgt for inkludering i smartwatch-telefoner tidlig i 2020. Tilbakemeldingene fra markedet er gode, og vi opplever økt interesse for TLens, sa Øyvind Isaksen, adm. direktør i poLight.

– Vi jobber for tiden med å utnytte referansene vi har etablert for å vinne ytterligere kontrakter, ikke bare i smartwatch-markedet, men også i det bredere wearables markedet. Dette kan gi en god volumplattform for oss, så vel som en referanseplattform for inngang i smarttelefonmarkedet, sa Isaksen.

poLight (Mill. kr) 1. kv./20 1. kv./19 Driftsinntekter 0,5 0 Driftsresultat -19,2 -14,9 Resultat før skatt -19,3 -14,7 Resultat etter skatt -19,3 -14,7