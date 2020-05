Drastisk fall i smartklokkesalg for poLight

– Smartklokkene Xioami og XUN har opplevd redusert salg i Kina som følge av coronakrisen, men vi forventer at salget vil ta seg opp når kinesiske skoler åpner, sier Øyvind Isaksen, adm. direktør i poLight under selskapets kvartalspresentasjon fredag, ifølge TDN Direkt.

Smartklokkene er beregnet for at foreldre skal kunne følge opp sine barn gjennom klokken.

– Vi har fått en påfølgende bestilling fra Xiaomi, men den var liten. Skoler i Kina er i en prosess med å åpne igjen, som gjør at vi forventer at salget vil ta seg opp. Man har ikke behov for å følge opp barna gjennom en klokke når man sitter i en liten leilighet sammen, sier Isaksen.

poLight ser en mulighet for at klokkene vil bli markedsført utenfor Kina, trolig andre land i Asia, med India som en mulighet.

Designendringer

Det vurderes også designendringer som gjør at poLight kan levere to kameraer pr klokke, fra ett kamera pr klokke i dag.

Markedet innen smarttelefon har fortsatt et godt potensial, men på lang sikt mener Isaksen at smartglass og Augmented Reality (AR) har potensial til å bli «det neste store etter smarttelefonen», ifølge TDN Direkt.

– Det er pågående tester hvor vi blir vurdert som leverandør av komponenter til AR-briller. Vi er godt posisjonert til å være en del av dette markedet i et tidlig stadium, sier han.