IDEX Biometrics fikk godkjenning i Kina

IDEX Biometrics børsmelder at de har fått en godkjenning fra China UnionPay, som lager et betalingskort med teknologien til IDEX. Selskapet leverer teknologi til identifisering av fingeravtrykk.

«Betydningen av sertifisering og LOA (godkjennelsen) kan ikke overdrives. Å møte strenge spesifikasjoner og standarder for å sikre global interoperabilitet, er nøkkelen i å definere vekstbanen for markedet for biometriske betalingskort», sa Phil Sealy, forskningsdirektør, digital sikkerhet ved ABI Research.

Vince Graziani, adm. direktør i IDEX, uttaler seg også fornøyd.