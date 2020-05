Computas rir stormen på lange kontrakter

– Vi kommer nok til å se tilbake på fjoråret som et av de bedre på lang tid, sier Trond Eilertsen, adm. direktør i Computas.

Computas og resten av IT-konsulentbransjen går en turbulent tid i møte, men selskapet kan se tilbake på fjoråret som et lyspunkt.

En netto økning i ansatte, bedre timepriser og større etterspørsel etter skyteknologi bidro til at selskapet økte omsetningen med 12 prosent til 565 millioner kroner i fjor. Selskapets driftsresultat endte på 43,8 millioner, med en driftsmargin på 7,7 prosent – på linje med 2018.

– Turnover var lav og vi nådde ansattmålet vi hadde satt for året. Det var planlagt et bedre resultat, men 2019 ble et investeringsår hvor vi satset på kompetanse og etableringen av kontoret i Danmark, sier Eilertsen og legger til:

– Det er vi glad for nå.

Computas (Mill. kr) 2019 2018 Driftsinntekter 565,4 503,5 Driftsresultat 43,8 38,7 Resultat før skatt 45,9 39,8 Resultat etter skatt 36,6 29,7

Skysatsingen drar lasset

Computas er de seneste årene blitt mer et mer spisset konsulenthus, og har spesialisert seg som partner på skyplattformene til Google og Microsoft. Fra å være et selskap som i hovedsak var rettet mot offentlige kunder, er fordelingen i dag 50-50 mellom privat og offentlig sektor.

Skyprosjekter sto, ifølge Eilertsen, for en stor del av inntektene og har samtidig bidratt til å gjøre selskapet mer attraktivt.

Selskapet gikk ut av fjoråret med 288 ansatte, 18 flere enn på samme tid året før, i et ekstremt kompetitivt marked.

Samtidig opplevde Computas en velkommen økning i timeprisene. Omsetning pr. hode var 1,9 millioner kroner, mot 1,8 millioner i 2018.

REKRUTTERER FORTSATT: Computas økte antall ansatte med med 18, til totalt 288 ansatte i fjor, og planlegger å rekruttere også i år. Foto: Computas

Fra hodejegere til oppdragsjakt

Frem til i vinter handlet det meste om å få tak i nok hoder. Til Finansavisen uttalte Eilertsen i fjor at «den største risikofaktoren nå er ikke oppdragene, men å få tak i riktige mennesker».

I årsregnskapet er renter og valuta nevnt som risikofaktorer.

Coronaviruset har snudd alt på hodet.

– Risikoen har nå flyttet seg til å handle om oppdragsmengde og å få nok kunder. Det har snudd vinkelrett, sier Eilertsen og legger til:

– Det er vesentlig enklere å få tak i folk nå. Vi har ikke stoppet rekrutteringen, men spisset den mot kompetansen med størst etterspørsel.

Forsiktig optimist

Eilertsen sier coronakrisen så langt har rammet mindre enn ventet, og at både første kvartal og april var overraskende positive. Hardest rammet er prosjektene i oljesektoren.

– Vi hadde noen store posisjoner innen olje hvor det har vært en vesentlig reduksjon, men vi har klart å flytte konsulentene over på andre områder som ikke berøres i samme grad, sier han.

Han påpeker samtidig at selskapet er godt posisjonert, med mange, lange kontrakter, kritiske IT-prosjekter i offentlig sektor og flere kundeforhold som strekker seg over tiår.

Det store spørsmålet er ifølge Eilertsen knyttet til andre halvår – i hvilken grad krisen slår ut på igangsettingen av nye prosjekter.

– Hvor godt rustet er dere for en potensielt langvarig nedgang?



– Vi er relativt trygge ut året. Selskapet har ingen langsiktig gjeld, vi har kontanter i reserve og ordrereserven er god, men alle inkludert oss vil rammes dersom næringslivet slutter å investere.

Han påpeker samtidig at analytikerne er positive, og at det offentlige øker investeringene som før. Nylig landet selskapet en storkontrakt med Helsedirektoratet verdt 100 millioner kroner.

– Vi vunnet en del andre nye prosjekter også i år, så jeg er forsiktig optimist.