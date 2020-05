Analytiker spår Netflix-aksjen ned over 60 prosent

Etter utbruddet av coronaviruset har Netflix stadig steget til nye rekorder. Nå mener analytiker i Morningstar, Neil Macker, at festen er over og spår aksjen kraftig ned, ifølge Yahoo finance. Macker mener Netflix-aksjen er verdt 160 dollar.

Hanpeker blant annet på at kontantstrømmen har vært negativ de siste årene, noe han ikke tror vil bli bedre med det første.

Samtidig forklarer han at Netflix de siste årene har fått økt konkurranse fra blant annet Amazon, Apple og Walt Disney.

For eksempel har strømmetjenesten Disney+ allerede fått over 50 millioner abonnenter på seks måneder. Han tror også at konkurransen om å ta markedsandeler vil være tøff fremover.

Netflix-aksjen falt 1,6 prosent til 429,3 dollar fredag. Det vil si at aksjen er opp 32,7 prosent hittil i år, mens den har steget 21,1 prosent det siste året. Fredagens sluttkurs innebærer at Macker ser en nedside på 62,7 prosent.