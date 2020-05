Kvartalstall slo forventning – åtte analytikere oppjusterte kursmålet

Torsdag kom Nvidia med sine tall for 1. kvartal som slo forventningene. Det førte til at åtte analytikere oppjusterte kursmålene sine.

Slo forventning

Selskapet fikk et justert resultat per aksje på 1,80 dollar, opp fra 0,88 dollar året før. Det var ifølge Marketwatch ventet et justert resultat per aksje på 1,65 dollar.

Omsetningen kom inn på 3,08 milliarder dollar, en økning på 39 prosent fra 2,22 milliarder dollar året før. Her var det ventet 2,97 milliarder i inntekter, mens selskapet på forhånd guidet en omsetning på mellom 2,94 og 3,06 milliarder dollar.

«Data Center-virksomheten oppnådde 1 milliard dollar i 1. kvartal, noe som er ny rekord. Nvidia er godt posisjonert for å fremme de mest kraftfulle teknologikreftene i vår tid», sa Jensen Huang, konsernsjef i Nvidia.

Ni av ni ser oppside

Etter at selskapet la frem kvartalstallene oppjusterte åtte av ni analytikere kursmålet på Nvidia-aksjen, ifølge Benzinga.

Mest optimistisk er Timothy Arcuri i UBS Securities som oppjusterte kursmålet til 420 dollar. På motsatt side har Chris Caso det laveste kursmålet på 370 dollar.

Fredag stengte aksjen opp 2,9 prosent til 361,1 dollar. Det vil si at alle ni analytikerne ser en oppside i Nvidia-aksjen. Det siste året har aksjen steget 148,7 prosent på Wall Street.