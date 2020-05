IBM vil permittere mange tusen ansatte

Forrige måned kom teknologigiganten IBM med tall for 1. kvartal. Selskapet meldte om et resultat per aksje på 1,31 dollar. Året før var resultatet per aksje på 1,78 dollar, noe som tilsvarer en nedgang på 26,4 prosent.

I tillegg til å legge frem dårligere resultat, valgte IBM å kutte guidingen i inntekter for hele 2020. Det hele skjedde etter at utbruddet av coronaviruset har hatt store konsekvenser på selskapet.

Ifølge Marketwatch vil IBM med konsernsjef Arvind Krishna i spissen, permittere et antall som ikke er avslørt. Dette er den største avgjørelsen konsernsjef Krishna har tatt siden han tok over som konsernsjef i starten av april.

Videre skriver Marketwatch at kuttet kan være på mange tusen, ifølge en person som er kjent med selskapets planer. I slutten av 2019 hadde selskapet 352.600 ansatte globalt.

IBM varslet i slutten av januar at Ginni Rometty, administrerende direktør i selskapet skulle tre av. Arvind Krishna skulle ta over stillingen fra og med 6. april 2020.

Hittil i år har IBM-aksjen falt 11,7 prosent.