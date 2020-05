Crayon hentet 300 mill. i rettet emisjon – gründere solgte samtidig for 195 mill.

Crayon Group Holding har gjennomført emisjonen rettet mot norske og internasjonale investorer som kunngjort tidligere mandag.

Det betyr at selskapet har hentet cirka 300 millioner kroner.

Som følge av mandagens akselererte bokbyggingsprosess utstedes 4.615.385 nye aksjer til en kurs på 65 kroner.

Crayon-aksjen endte mandag på 68,60 kroner på Oslo Børs, ned 0,4 prosent. Hittil i år er aksjen opp 32 prosent, og den har steget 197 prosent det seneste året.

Crayon skal bruke provenyet på potensielle oppkjøpsmuligheter som kan oppstå, så vel som på generelle selskapsformål. Det understrekes at midlene ikke er øremerket noe konkret oppkjøpsobjekt, men selskapet anser dagens markedsforhold som gode med hensyn til sin konsolideringsstrategi.

Gründere kvitt tredjedel

Dessuten har Karbon Invest, et selskap som eies av Crayon-gründerne Jens Rugseth og Rune Syversen, solgt alle de 3 millioner aksjene som selskapet vurderte å kvitte seg med i forbindelse med Crayons emisjon.

Disse aksjene er solgt til samme kurs, 65 kroner.

Det betyr at Rugseth og Syversen har solgt aksjer for tilsammen 195 millioner kroner i løpet av mandag kveld.

Aksjeposten som er solgt, utgjør cirka en tredjedel av gründerduoens totale beholdning i Crayon eid via Karbon Invest, og 3,9 prosent av det totale antallet utestående aksjer i selskapet.

De har imidlertid til hensikt å forbli langsiktige aksjonærer i selskapet. Bakgrunnen for salget nå er at de vil sikre finansiering til andre initiativer og for å balansere porteføljen sin.

Etter salget har Karbon Invest 5.835.221 aksjer igjen i Crayon.

Arctic Securities og Danske Bank var tilretteleggere for Crayon-emisjonen og aksjesalget til Rugseth og Syversen. Schjødt var juridisk rådgiver.