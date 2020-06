Solid vekst for Pexip

Pexip økte i første kvartal omsetningen med 67 prosent til 150,1 millioner kroner.

Av dette utgjorde inntektene fra Infinity, selskapets egenhostede programvaretilbud, 111,8 millioner kroner, sammenlignet med 66,8 millioner kroner i samme periode i fjor. Inntektene fra skytjenester beløp seg til 38,3 millioner kroner, opp fra 23,1 millioner i første kvartal 2019.

EBITDA endte på 35,8 millioner, en økning fra 19,8 millioner kroner i samme kvartal i fjor.

De årlige repeterende abonnementsinntektene som Pexip hadde booket ved utgangen av første kvartal, også kalt ARR, økte til 57 millioner dollar. Veksten i ARR var dermed på 21,3 prosent fra utgangen av 2019 og opp 50,0 prosent fra samme periode i 2019.

ARR er det viktigste nøkkeltallet for verdsettelsen av Pexip og andre videokonferanseselskaper.

Coronaeffekt

Pexip-sjef Odd Sverre Østlie påpeker at selskapet, som et resultat av coronapandemien, har opplevd en betydelig økning i etterspørselen etter sin videokonferanseplattform.

– Vi har sett en syvdobling i bruk på tvers av eksisterende og nye kunder, og hele Pexip-teamet har jobbet ekstremt hardt for å støtte kundene våre gjennom disse utfordrende tider. Nå ser vi at situasjonen har stabilisert seg ettersom mange organisasjoner har fått verktøyer og prosesser på plass for fjernarbeid, sier Østlie i en kommentar, men påpeker at han tror covid-19 vil ha en langsiktig effekt på etterspørselen etter videokommunikasjon ettersom flere blir vant til å møte virituelt.