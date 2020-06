Next Biometrics varsler emisjon

Next Biometrics har hyret inn Pareto Securities for å utrede og utføre en rettet emisjon på 25 millioner aksjer til kurs 2,00 kroner, går det frem av en børsmelding.

Nettoprovenyet skal gå til finansiering av drift og å sikre tilstrekkelig likviditet, inklusive finansiering av varelager og kundefordringer. Pengene skal også brukes på å støtte overgangen fra produktutvikling til kommersialisering, samt generelle formål.

En gruppe eksisterende aksjonærer (inklusive visse styremedlemmer) og nye investorer har gått med på å garantere emisjonen fullt ut.

Setter seg nye mål

Samtidig kommer selskapet med en såkalt «trading update».

Her kommer det frem at Next Biometrics innfører et mål om 150 millioner kroner i årlig omsetning, samt en bruttomargin på 35-40 prosent, innen sent 2021.

Toppledelsen og styret har ifølge oppdateringen identifisert flere områder med forbedringspotensiale, og flere tiltak er iverksatt for å gjøre selskapet mer kommersielt fokusert.

Målet er nå å redusere årlige driftskostnader med 60 millioner kroner innen utgangen av 2020, og 60 prosent av kostnadsprogrammet er allerede iverksatt.

