Senker energiforbruket i næringsbygg med smarte algoritmer

Til tross for at en svært høy andel av landets næringsbygg har stått helt eller delvis tomme de seneste månedene, har en stor del av bygningene gått for full maskin.

– Selv om kundene har uteblitt og de ansatte er permittert eller på hjemmekontor, har energiforbruket for majoriteten av disse byggene vært omtrent som ved normal drift, sier gründer og styremedlem i Clevair Sjur Usken.

Unødvendig sløseri

Han forteller at selskapet pleier å si at de har laget en «digital vaktmester».

– Den fysiske vaktmesteren kan i stedet sitte på hjemmekontoret og følge med på bygningene online, noe som jo er særlig aktuelt i disse tider, sier han.

Det Stavanger-baserte teknologiselskapet som tidligere kjent under navnet Smart Plants har utviklet sine egne algoritmer og systemer som overvåker og regulerer energibruken i bygninger.

– Mange virksomheter bedriver totalt unødvendig sløsing med både energi og penger som det med algoritmestyrt optimalisering av ventilasjon, kjøling og oppvarming ville vært enkelt å unngå.

Bruker eksisterende utstyr

Den skybaserte løsningen kan brukes på både nye og eldre bygg, og baserer seg ofte på bruk av eksisterende anlegg.

– Løsningen tar sikte på å være fleksibel og kan benyttes med en mengde ulike systemer. I praksis er det en plattform som strømmer alle data som blir generert i et bygg, sier Usken.

– Det er omtrent som å lage en add-on til en ti år gammel bil som da blir selvkjørende. Vaktmesteren trenger ikke selv å passe på at alle innstillinger er optimale for varierende vær og folk i bygget. Algoritmer styrer bygget optimalt under alle forhold, forklarer han.

Finner gamle og nye feil

Det første selskapet gjør er å ta en «helsesjekk» på hele bygget og de eksisterende anleggene for ventilasjon og varme.

– Vi kontrollerer om det er feil på innstillinger, interne regulatorer, driftstid, om kjøringen av ventilasjonsanlegg foregår i rykk og slike ting. Ofte finner vi allerede her feil som ikke er blitt oppdaget før, forklarer Usken.

– Dernest registrerer vi alle data på bygget over et par uker, og til slutt gir vi en anbefaling om hva som kan forbedres gjennom algoritmestyring.

Systemet måler både eksterne data for temperatur, sol og vind, og sammenstiller dem med sanntidsdata fra sensorer for å beregne byggets behov for energi og et optimalt inneklima.

Imponerte IKEA

Selskapet har nylig gjennomført et pilotoppdrag for IKEA der systemene ble prøvd ut i varehuset på Forus i Stavanger.

Resultatet ble en reduksjon på 36 prosent i bruk av fjernvarme og 25 prosent reduksjon av det totale strømforbruket.

Ifølge Teknisk Ukeblad skal resultatene ha imponert IKEA såpass at direktør for bærekraft Anders Lennartson har satt igang kartlegging av mulighetene for bruk i samtlige varehus.

Selskapet omsatte i fjor for 5,8 millioner kroner med et resultat på negative 700.000 kroner.

På eierlisten til selskapet står først og fremst gründerne Sjur Usken og Jon Rasmussen med 65 prosent av selskapet. Blant de eksterne investorene er BKK Spring, venture-investeringsselskapet til krafkonsernet BKK (Bergen Kommunale Kraftlag), også er inne i flere andre grønne og «fremtidsrettede» selskaper som Tibber, Heimdall Power, Sevendof og Bergen Carbon Solutions. BKK Spring har skutt inn 4,5 millioner kroner og eier 10,7 prosent av selskapet.

Andre store navn på investorlisten er den kjente akseleratoren Katapult, og en lokal investorgruppe fra Stavanger gjennom investorprogrammet Angel Challenge.