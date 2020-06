Finn.no inn i «Netflix for kurs»

Rundt tusenårsskiftet ledet Terje Seljeseth oppstarten av en av Norges største nettsuksesser – Finn.no. Nå vil han gjøre det på nytt med kurs- og læringsplattformen Videocation.

– De store, internasjonale teknologiselskapene dominerer det meste. Unntaket er helse og utdanning, som er et helt annet game og må tilpasses lokalt, sier Seljeseth.

Han er styreleder i selskapet. Sammen med adm. direktør Marius Olsen ønsker han å bygge en ledende norsk plattform for nettbaserte kurs og kompetanseutvikling.

Selv beskriver de Videocation som «Netflix for kurs» rettet mot privat- og bedriftsmarkedet. Innholdet består av videokurs om alt fra presentasjonsteknikk, GDPR, ledelse og likviditetsstyring – presentert av noen av landets fremste eksperter på fagfeltene.

Bedriftene betaler 99 kroner pr. ansatt pr. måned for å få tilgang til innholdet, og kursene kan gjennomføres hvor som helst.

Finn inn på eiersiden

Nå er også selskapet Seljeseth var med å starte kommet inn på eiersiden.

I en nylig emisjon gikk Finn.no – med Schibsted i ryggen – inn og tok 10 prosent av selskapet for en sum de ikke ønsker å oppgi.

Bakgrunnen for investeringen skal være selskapets satsing på læringsteknologi og videreutvikling av selskapets jobbportal, mens Videocation i første omgang drar nytte av Schibsteds markedsføringsmuskler.

– Finn.no ser et stort potensial innen EdTech-området, og Videocation har bygd opp en solid norsk plattform hvor kurs og kompetanseutvikling enkelt tilbys bedrifts- og privatmarkedet i en «Netflix-basert løsning», sier adm. direktør Christian Printzell Halvorsen i Finn.no i en pressemelding.

Norske videomilliarder

Videoteknologi er blant feltene hvor norske gründere har lykkes best. Som Finansavisen omtalte forrige måned, har norske gründere bygget videokonferanseteknologiselskaper verdt 35 milliarder kroner siden tusenårsskiftet. De største er Cisco-eide Tandberg, Acano og Pexip som nylig ble notert på Oslo børs.

Nevneverdige eksempler innen videobaserte kursplattformer er LinkedIn Learning, Masterclass og Codecademy, og Olsen mener potensialet i nettbaserte kursløsninger er stort, med henvisning til LinkedIns oppkjøp av Lynda.com i 2017 for 1,5 milliarder dollar.

Også Olsen mener det å satse lokalt i Norge har klare fordeler.

Det som skiller oss fra mange andre er at det er et behov for norske kurs, som gjenspeiler norsk kultur, jus og at kursene presenteres på norsk

Marius Olsen, Videocation