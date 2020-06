Facebook-ansatte kritiserer Mark Zuckerberg

Det har vært store protester i USA den siste uken etter at George Floyd, en afroamerikansk mann, ble kvalt av en politibetjent mens han ble arrestert.

Trump har reagert med å sende inn nasjonalgarden, tvitret om hendelsen og skrevet Facebook-innlegg.

Twitter-meldingen ble som kjent merket av Twitter som voldsforherligende, hvorpå Trump reagerte med å innføre en ny lov for å strupe sosiale medier.

Nå reagerer også Facebook-ansatte på at Mark Zuckerberg ikke fjernet, merket eller gjorde noe med innlegget til Trump på Facebook.

Skammer seg

«Jeg vet ikke hva jeg skal gjøre, men jeg vet at å ikke gjøre noe er uakseptabelt. Jeg er totalt uenig i Marks avgjørelse om å ikke gjøre noe med Trumps siste Facebook-innlegg, som helt tydelig oppmuntrer til voldsbruk. Jeg er ikke alene i Facebook om dette. Det er ingen nøytral posisjon i rasisme», skriver Stirman, en Facebook-ansatt, på Twitter.

Lauren Tan, som også jobber i Facebook, skrev en Twitter-melding der hun sier at hun «skammer seg over å jobbe her».

Zuckerberg selv responderer med følgende blogginnlegg:

«Facebook har valgt å la innlegget være publisert fordi referansene til nasjonalgarden betyr at vi leser det som en advarsel om tiltak fra staten, og vi tror folket trenger å vite om myndighetene planlegger å bruke makt».

Han fortsetter med å understreke at Facebook tar avstand fra voldsforherligende innlegg.

Mandag valgte flere titalls Facebook-ansatte å streike som følge av det de mener er en dårlig reaksjon mot Trump-innleggene.

Facebook-aksjen handles i førhandelen på Wall Street opp 3 prosent til 231,91 dollar.

Stikk motsatt

Tim Cook, adm. direktør i Apple, har derimot tatt et annet ståsted. Han sendte en e-post til alle Apple-ansatte hvor han sier at han har det vondt, og at han forstår at hans ansatte har det vondt.

«Den smertefulle fortiden er fremdeles til stede i dag», skrev Cook i e-posten.

Apple-sjefen sier også at selskapet skal donere penger til organisasjoner som kjemper for like rettigheter.