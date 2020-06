– Verdensrommet er åpent for business

Romturisme er hetere enn noensinne etter at SpaceX nå har sendt ut to astronauter til rommet lørdag. President Donald Trump og visepresident Mike Pence var begge til stede på oppskytningen.

Helgens oppskytning var helt spesiell ettersom verdens første kommersielle rakett ble brukt for å sende astronautene ut i rommet. Tesla-gründer Elon Musk er hjernen bak oppskytningen, og dette markerer en ny æra i NASAs historie mener mange eksperter.

Trump uttalte også at Musk er en av de «store hjernene», ifølge kilder Bloomberg referer til.

Å sende mennesker ut i rommet utgjør en forsvinnende liten del av totalen i romfart. Normalt sendes det ut satelitter, kommunikasjon til jorden, kameraer og deler til romstasjoner.

– Bare 2 prosent av det totalt 350 milliarder dollar store markedet brukes på å sende ut astronauter, sier Tess Hatch, visepresident i Bessemer Venture Partners, til Bloomberg.

Romturisme

Det er flere selskaper som holder på å kommersialisere romturisme. Blant dem er naturligvis Elon Musks SpaceX, men også Virgin Galactic, eid av Richard Branson, ønsker å sende mannen i gata ut i verdensrommet.

Sistnevnte har imidlertid måttet legge romprosjektet på is etter at coronakrisen har satt en markant stopper for driften i andre Virgin-selskaper, som Virgin Airlines. Branson solgte som følge av dette aksjer for 5 milliarder fra romturisme-selskapet sitt.

– Jeg håper å reise til rommet en gang. Om det er månen eller Mars gjenstår å se, og jeg er spent på å se på utviklingen fremover, sier Hatch til Bloomberg.