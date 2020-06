Zoom og Slack verdt 500 milliarder mer enn før coronakrisen

Coronaviruset har gjort at millioner av brukere har måttet lære seg å bruke videokonferanser og chatteprogrammer for å holde kontakten med kolleger fra hjemmekontoret.

Zoom og Slack er blant programmene som blir flittigst brukt, og som har merket en markant økning som følge av coronakrisen.

Denne uken legger begge selskaper frem sine rapporter for første kvartal.

Eventyrlig oppgang

Zoom meldte for et par uker siden at det i april var over 200 millioner daglige brukere av tjenesten deres. Det er 20 ganger så mange som ved slutten av fjoråret – bare fire måneder tidligere.

Videokonferanseselskapet leverer kvartalsrapport i kveld, tirsdag.

Stewart Butterfield, adm. direktør i Slack, forteller til Marketwatch at antall brukere som er tilkoblet samtidig vokste med over 25 prosent på én uke i mars.

Selskapet har hatt en økning på 80 prosent flere betalende kunder på de to første månedene i coronakrisen sammenlignet med hele forrige kvartal. Slack leverer kvartalsrapport på torsdag.

Lønnsomt?

Fordi begge selskaper tilbyr gratisutgaver av sine programmer er det usikkert om det egentlig er lønnsomt, til tross for at både Slack og Zoom har erfart en eventyrlig økning på børs de siste månedene. Førstnevnte går stadig med gigantunderskudd.

Slack er i åpningsminuttene på Wall Street opp 5,1 prosent til 38,07 dollar. Siden nyttår er aksjen opp 73,8 prosent.

Zoom er på sin side opp 3,8 prosent til 212 dollar, og har for første gang brutt 200 dollar-grensen. Siden nyttår er aksjen opp eventyrlige 212 prosent.

Zoom har tross oppgangen fått en ripe i lakken etter at krypterings- og sikkerhetsbrudd ble blottlagt. Dette har imidlertid blitt ordnet i en oppdatering.