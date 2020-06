Zoom med rakettvekst i 1. kvartal etter coronaviruset

Tirsdag kveld kom Zoom Video Communications, et anerkjent videokonferanse-selskap med sine tall for 1. kvartal.

Selskapet fikk et resultat pr. aksje på 0,09 dollar, mot 0 dollar året før.

Det justerte resultatet pr. aksje kom inn på 0,2 dollar, opp fra 0,03 dollar året før. Det var ifølge Refinitiv-konsensus ventet et justert resultat pr. aksje på 0,09 dollar.

Omsetning endte på 328,2 millioner dollar i kvartalet, en oppgang på 169 prosent fra fjoråret. Det var ifølge analytikerne ventet en omsetning på 202,7 millioner dollar.

Zoom meldte for et par uker siden at det i april var over 200 millioner daglige brukere av tjenesten deres. Det er 20 ganger så mange som ved slutten av fjoråret – bare fire måneder tidligere.

Tirsdag steg Zoom-aksjen 1,9 prosemt til 208,1 dollar. Hittil i år har aksjen steget 205,8 prosent. I etterhandelen stiger aksjen beskjedne 0,3 prosent.