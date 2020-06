USA etterforsker land som skattlegger amerikanske nettkjemper

Myndighetene i Washington mener skatten kan skade de amerikanske selskapene.

Da Frankrike la fram planer for en slik skatt i fjor, truet USAs president Donald Trump med å skattlegge import av fransk vin som svar.

De to landene klarte imidlertid å unngå en handelskrig. I januar sa Frankrike seg villig til å utsette innføringen av skatten til desember og å forsøke å komme fram til enighet gjennom forhandlinger i OECD.

– President Trump er bekymret over at mange av våre handelspartnere innfører skatteordninger som er designet for å ramme våre selskaper urettferdig, sier USAs handelsrepresentant Robert Lighthizer.

– Vi er forberedt innføre alle passende tiltak for å forsvare våre bedrifter og arbeidere fra slik diskriminering, fortsetter han.

Bakgrunnen for de nye skattene i Frankrike og andre land er økende irritasjon over at noen av verdens rikeste selskaper etablerer seg i skatteparadiser og bare betaler symbolsk skatt der de driver sine forretninger.

Den franske loven innebærer en skatt på 3 prosent på digital annonsering, salg av personlige data og annen inntekt for ethvert teknologiselskap som har mer enn vel 7 milliarder kroner i globale inntekter hvert år.'