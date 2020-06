IDC spår tosifret prosentfall for det globale smarttelefonsalget i år

PRIORITERINGER I PANDEMIEN: Både IDC og Gartner peker på endringer i forbrukeradferden: Folk prioriterer nødvendige goder i coronakrisen, noe som går ut over salget av smarttelefoner. IDC spår at salget vokser igjen først fra første kvartal 2021.

PRIORITERINGER I PANDEMIEN: Både IDC og Gartner peker på endringer i forbrukeradferden: Folk prioriterer nødvendige goder i coronakrisen, noe som går ut over salget av smarttelefoner. IDC spår at salget vokser igjen først fra første kvartal 2021. Foto: Bloomberg

Analysefirmaet IDC estimerer nå at det globale salget av smarttelefoner vil synke med hele 11,9 prosent i 2020 som følge av coronapandemien.

Totalt venter IDC et salg av 1,2 milliarder smarttelefoner i år.



Bare i første halvår i år estimeres salget å synke med 18,2 prosent, tynget av et særlig tungt første kvartal. Da var nedgangen den største som noen gang er målt, ifølge analysefirmaet, som ikke venter at smarttelefonsalget vil stige igjen før i første kvartal 2021.

Senioranalytiker Sangeetika Srivastava i IDC peker på at smittevernstiltak og økt arbeidsledighet har ført til lavere forbrukertillit, og at forbrukerne prioriterer å bruke pengene sine på nødvendige goder.

Største nedgang noensinne

Tilsvarende forklaring trekkes frem hos Gartner, et annet analysefirma, som mandag kom med globale salgstall for smarttelefoner i første kvartal.

Disse viste at salget til sluttbrukere stupte 20,2 prosent.

«Coronaviruspandemien førte til at det globale smarttelefonmarkedet opplevde sitt verste fall noen gang», sier senioranalytiker Anshul Gupta i Gartner.

Ifølge Gupta og Gartner ble særlig de kinesiske produsentene og amerikanske Apple rammet, ettersom kinesiske fabrikker pauset driften i perioden på grunn av virusutbruddet.

Gartner-tallene viser at Samsung-salget sank 22,7 prosent, mens Huawei-salget falt 27,3 prosent. Apple-salget var ned 8,2 prosent, mens kinesiske Xiaomi var eneste av de største produsentene med vekst, på 1,4 prosent.

– 5G blir viktig

Når det gjelder resten av året, mener IDC at det allerede er tegn til bedring på markedet i Kina, og salget her ventes i år å bare vise et ensifret prosentfall.

I Europa derimot, estimeres det et tosifret prosentfall i år.

For veksten som ventes fra neste år, mener Srivastava i IDC at utviklingen av 5G-nettet vil være en viktig faktor for det globale smarttelefonmarkedet.



IDC-direktør Ryan Reith viser til at forbrukere i år har brukt mer penger på apparater som er mindre mobile enn smarttelefoner, som PC-er, skjermer og spillkonsoller. Han tror dette kan føre til mer aggressiv prising for 5G-smarttelefoner enn det man så før coronakrisen.