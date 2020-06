Henriette Trondsen tror det er realistisk med sammenslåing av Adevinta og eBay's rubrikkvirksomhet

I internasjonale medier er det blitt skrevet en rekke artikler om at eBays rubrikkvirksomhet er i spill.

– Det er ikke usannsynlig at Adevinta jobber med en fusjon. Ifølge artikler de seneste ukene er det også flere interessenter som jobber med en transaksjon, blant andre Prosus og KKR, hvor sistnevnte angivelig er ute av prosessen, sier analytiker Henriette Trondsen i Arctic Securities.

Hun legger til at en annen potensiell kombinasjon kan være sammenslåing av Adevinta, Prosus og Ebays rubrikkvirksomhet, gitt at transaksjonen blir akseptert av konkurransemyndighetene.

Lavere risiko i Schibsted

Ifølge Trondsen er eBays rubrikkvirksomhet verdsatt til rundt 10 milliarder euro, basert på 10 ganger fjorårets salgsinntekter. Til sammenligning prises Adevinta til en tilsvarende multippel på 10,5-gangeren.

– eBays vekst innen rubrikker vesentlig lavere og de er eksponert mot mer modne markeder. Med Adevinta-ledelsens «track record» tror jeg ikke at de vil betale for mye hvis det blir gjort en transaksjon, sier hun.

Ved en fusjon er Arctic Securities-analytikeren tydelig på at det er en sannsynlighet for at Schibsteds eierskap i Adevinta vil bli redusert, noe som også bør gjøre konglomeratrabatten på dette eierskapet blir mindre.

– Derfor mener vi det er lavere risiko å kjøpe Schibsted enn Adevinta før man ser hva som skjer med eBays rubrikkvirksomhet, sier hun.

Få overlappende land

Arctic Securities har hele tiden vært blant meglerhusene som har vært mest optimistiske til Adevinta etter børsnoteringen i fjor. Meglerhuset har en kjøpsanbefaling med kursmål på 116 kroner.

Fredag formiddag ble aksjen omsatt for 111 kroner etter et fall på 0,7 prosent. Siden årsskiftet er kursen opp nesten 7 prosent.

– Hvilke synergier er det mulig å hente ut?



– Hvis Adevinta og eBay fusjonerer vil selskapene hente ut små synergier operasjonelt, hvor de eneste overlappende landene er Italia, Mexico og Storbritannia. eBays viktigste land er Tyskland, hvor Adevinta ikke er tilstede. Når det er sagt vil det sannsynligvis være en del synergier å hente på produkt- og kostnadssiden, sier Trondsen.

