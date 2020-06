Salgssvikt for innendørsnavigatører

STOPP PÅ KAPITALINNHENTING: – Det har vært urolig i finansmarkedene, og vi har måttet jobbe mer ved siden av jobbene våre i Next Signal, opplyser daglig leder Einar Myreng. Til høyre medgründer Lars-Cyril Blystad.

STOPP PÅ KAPITALINNHENTING: – Det har vært urolig i finansmarkedene, og vi har måttet jobbe mer ved siden av jobbene våre i Next Signal, opplyser daglig leder Einar Myreng. Til høyre medgründer Lars-Cyril Blystad. Foto: Anders Horntvedt

«2019 har vært preget av treg tilgang til prosjekter», skriver styret i gründerselskapet Next Signal om fjoråret.

Bedriften selger teknologi som skal gjøre det enklere for alle og enhver som strever med å finne frem på store togstasjoner, kjøpesentre og flyplasser.

Next Signal har laget et system for innendørsnavigasjon med mobilen som de tilbyr offentlige og private gårdeiere. Systemet er basert på beacons, eller digitale varder med bluetooth-teknologi.

Gründere på fritiden

Dette systemet har bedriften brukt 5 millioner kroner på å utvikle. Gründerne har hatt Ketil Solvik-Olsen på besøk da han var samferdselsminister, og selskapet er blitt nevnt i Finansavisen som én av flere lovende gründerbedrifter i Vestfold.

Finansavisen har tidligere skrevet om gründerselskapet Mazemap, som også tilbyr mobilbasert innendørsnavigasjon.

Men hos Next Signal i Horten går ikke utviklingen så raskt som gründerne Lars-Cyril Blystad (46) og Einar Myreng (50) har håpet på.

Det kan se ut som innendørs navigasjon ikke står som topp prioritet nå som økonomien er såpass usikker Einar Myreng, Next Signal

– De seneste månedene har vi ikke jobbet aktivt med innhenting av kapital. Det har vært urolig i finansmarkedene, og vi har måttet jobbe mer ved siden av jobbene våre i Next Signal. Vi er blitt kontaktet av flere større kunder denne våren, men det går fortsatt veldig sakte, fastslår Myreng.

Ved siden av underviser Blystad ved Universitetet i Sørøst-Norge. Myreng har tidligere fått inntekter i eiendom og lisenser fra tidligere gründerprosjekter, men ved nyttår gikk han inn i heltidsjobb.

Han er nå daglig leder for Pinsevennenes ­Barne- og Ungdomsutvalg (PBU), som koordinerer barne- og ungdomsarbeidet i pinsebevegelsen.

– Stillingen jeg har i PBU er en åremålsstilling, så det er absolutt ikke utenkelig at jeg kommer tilbake i Next Signal. Uansett så er selskapet vårt noe vi har tro på. Tjenestene vil bli mer og mer aktuelle i tiden fremover, hevder Myreng.

Revisor: «Vesentlig usikkerhet»

I vedlegget til regnskapet for fjoråret påpeker revisor at selskapets gjeld har oversteget samlede eiendeler med 446.792 kroner.

Revisor mener det dermed foreligger «en vesentlig usikkerhet som kan skape tvil av betydning om selskapets evne til fortsatt drift».

I årsberetningen fastslår imidlertid styret at bedriften har flere installasjoner operative, og at det er forventet inntekter som vil gi en positiv balanse i 2020.

Styret påpeker også at gjelden er knyttet til selskapets aksjonærer, som også er både ansatte og eiere.

Next Signal (Mill. kr) 2019 2018 Driftsinntekter 1,2 1,2 Driftsresultat −0,1 −0,1 Resultat før skatt −0,1 −0,1 Årsresultat −0,1 −0,1 Eiere: Lars-Cyril Blystad (50 %) og Wisdomshare (50 %). Wisdomshare er holdingselskapet til Einar Myreng og kona Gro Njerve Myreng.

En kredittsjekk fra Bisnode viser null betalingsanmerkninger, og selskapet får B-rating: Kreditt mot sikkerhet.

For et år siden var planen å ha 20–25 ansatte i 2024.

– Står det ved lag?

– Ambisjonen om at vi skal ansette flere personer innen 2024 er nå noe mer usikker, svarer Myreng.

– De seneste månedene med covid-19 gjør at de aktuelle samarbeidsselskapene blir mer innadvendte. Det kan se ut som innendørs navigasjon ikke står som topp prioritet nå som økonomien er såpass usikker, legger han til.