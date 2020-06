SpectrumOne søker om varemerkebeskyttelse i EU

SpectrumOne har meddelt at selskapet har søkt om varemerkebeskyttelse i EU.

Det opplyser at det har flere dialoger gående med partnere som opererer på europeisk nivå, og at å søke om beskyttelse av merkenavn og logo i EU gjøres for å sikre at fremtidige samarbeid blir effektive og tydelige fra et juridisk standpunkt.

SpectrumOne-sjef Hosni Teque-Omeirat peker særlig på dialogen med det som omtales som en europeisk gigant, der teknologiselskapet vil sikre at alle vilkår for vellykket samarbeid er på plass.

Teque-Omeirat antyder at det skjer mye i selskapet nå, og at det snart vil komme oppdateringer.

Forlater Merkur

Tidligere i år har SpectrumOne imidlertid besluttet å droppe noteringen på Merkur Market, etter to år på markedsplassen. Avnoteringen skjer neste måned. Siste handelsdag er satt til 13. juli.

Det Stockholm-baserte selskapet er også notert på Nasdaq Stockholm First North.

Det het tidligere TargetEveryOne, men endret navn i mars. Selskapet leverer en plattformserie med datastyring, analyse og kommunikasjon.

På Merkur Market handles SpectrumOne-aksjen opp 4,8 prosent til 97 øre fredag formiddag. Den er ned 11 prosent til nå i år, men opp 170 prosent seneste 12 måneder. Markedsverdien er cirka 116 millioner kroner.