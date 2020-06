Analytiker tror Apple vil stige til nye rekorder

VAREMERKE: Apple sin logo i California, et av verdens mest kjente varemerker.

Daniel Ives, analytiker i Wedbush Securities, tror Apple-aksjen kan stige til nye rekorder ifølge TheStreet.

Fredag steg Apple-aksjen til 331,5 dollar og en verdsettelse på 1,44 billioner dollar, noe som var ny all-time high.



«Tjenester og iPhone 12 er det som kan bidra til at aksjene stiger. Innen utgangen av 2021, tror vi at Apple har et potensial til å være det første selskapet til å nå en verdsettelse på 2 billioner dollar», sa Ives ifølge TheStreet.

Wedbush har et kursmål på 375 dollar på aksjen, noe som innebærer en oppside på 13,1 prosent.

Tidligere denne uken oppjusterte Morgan Stanley kursmålet til 340 dollar. Investeringsbanken pekte på at flere bruker app store da de sitter hjemme, noe Apple vil tjene på.