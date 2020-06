Post-corona arbeidshverdag

BRYTER NED BARRIERER: Jan Erik Kaasa, leder for Amesto TechHouse tror de nye, digitale møteformene bidrar til at en større del av staben føler seg inkludert.

BRYTER NED BARRIERER: Jan Erik Kaasa, leder for Amesto TechHouse tror de nye, digitale møteformene bidrar til at en større del av staben føler seg inkludert. Foto: Henrik Charlesen

Forbered deg på at coronakrisen kan endre din arbeidshverdag for alltid. Færre flyreiser, digitale samarbeidsplattformer og en langt mer liberal policy på hjemmekontor er blant corona-trendene som ser ut til å feste seg permanent i norsk næringsliv.

Ifølge en helt ny undersøkelse fra Amesto og Norstat svarer åtte av ti IT-sjefer at de kommer til å øke investeringsbudsjettet for mer effektive og produktive arbeidsplattformer.

Digitalt tvangskurs

Som alle store kriser gjennom historien har dagens pandemi, tross sine mange tragedier, også hatt mange uventet positive bieffekter. For eksempel at den har ført til et globalt medisinsk forskningssamarbeid, renere storbyluft og et generelt høyere nivå av personlige hygiene.

Samtidig er ledelsen i norske bedrifter blitt tvunget til å ta i bruk nye digitale møteløsninger og omsider ta i bruk det nedstøvede videokonferanseutstyret. Mange har også gjort den oppdagelsen at dette kan spare bedriften for mengder av unyttig reisetid og hotellutgifter, er utmerket for fjernsamarbeid og reduserer bedriftens miljøprofil – akkurat slik produsenten hevdet da selskapet kjøpte inn utstyret for ti år siden.

Samtidig har både sjefer og ansatte innsett at hjemmekontoret, i kombinasjon med dagens digitale muligheter, kan være langt mer produktivt enn sitt dårlige rykte.

Ifølge undersøkelsen snuser nå flere på å gjøre hjemmet til en mer permanent arbeidsplass for mange av sine ansatte.

Ser IT-mulighetene

Ifølge Norstat-rundspørringen, gjort med 100 norske ledere og 100 IT-sjefer i april, har IT-arbeidet for alvor kommet inn i den strategiske planleggingen.

Rundt 70 prosent av de spurte svarte at de anser tjenesteutsetting av IT-tjenester, herunder såkalt digitalisering, som en stor mulighet. Andelen som svarte at de ser på IT-utviklingen som en trussel mot driften, er nå marginalisert til en andel på bare 4 prosent.

35 prosent av IT-lederne svarer i undersøkelsen at de har konkrete planer om å investere mer i mer effektive arbeidsplattformer.

Rundt 60 prosent av dem mener at bedriften bruker for lite tid og ressurser på utvikling og innovasjon. Til gjengjeld var det bare 30 prosent av de andre lederne som mente det samme.

Permanent hjemmekontor

Flere bedriftsledere har i det siste ymtet frempå om at de kan tenke seg å beholde visse coronatiltak som har vært positive for virksomheten. Hele 80 prosent av lederne i Amesto-undersøkelsen ønsket å investere mer i effektiviserende arbeidsformer, som bruk av mobile plattformer, samhandlingsløsninger, digitale møterom og så videre.

Samtidig forteller en fersk undersøkelse fra Gartner Group at så mange som 75 prosent av finansdirektører i globale selskaper planlegger å gjøre hjemmekontor til en permanent løsningen for flere ansatte.

Dropper Dropbox

Eiendomsutvikleren Oslo House er ett av selskapene som har holdt full steam gjennom pandemien, takket være at det allerede var godt i gang med digitaliseringsarbeidet.

– Heldigvis! Jeg tror ikke vi hadde klart å drive selskapet uten mulighetene for samhandling og smarte kommunikasjonsløsninger, sier Jarl Fronth, adm. direktør i Oslo House.

Han sier krisen har vært en kraftig motivasjon til å modernisere arbeidsmetodene til alle ansatte, og ført til et overmodent oppgjør med Dropbox og store epost-vedlegg.

– Det er ikke noe problem å sette sammen team lenger. Du kan velge fra hele bedriftens mangfold og samle dem på en halvtime. Før måtte vi bestille reise og planlegge, sier han.

– Man kan trygt si at de seneste månedenes erfaringer har inspirert til enda større digitale investeringer, sier Fronth.

Større livskvalitet

– Blir det ikke enklere for noen å trekke seg unna og holde munn på slike skjermmøter?

– Vår erfaringen er heller at mange føler seg mer inkludert enn før. Selv om man jobber i en mindre avdeling kan alle delta på like fot, sier Jan Erik Kaasa, sjef for Amesto Solutions.

– Andre uheldige konsekvenser?

– Det sosiale er fortsatt viktig for mange og i mange typer samarbeid, og noen kan føle seg isolerte på hjemmekontor, sier Kaasa.

– Selv om mellom 85 og 90 prosent av ansatte sier de trives og jobber bedre på hjemmekontor, så er det ikke alle som har mulighetene eller lysten til det. De må fortsatt bli ivaretatt.

Kaasa håper næringslivet tar med seg noen gode læringsprosesser fra de seneste månedene.

– Jeg håper og tror vi vil se mer av at teknologien ikke bare er et gode for bedriften, men også fører til en friere, mer balansert og fleksibel arbeidsdag for de ansatte. Med andre ord: høyere livskvalitet.