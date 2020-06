Eks McKinsey-topp Simen Vier Simensen fronter IT-investering

Etter 13 år som frittstående selskap der de ansatte har kontrollert samtlige aksjer, kjøper Explore Equity Partners, med tidligere McKinsey-topp Simen Vier Simensen i front, tett opp mot halvparten av aksjene i Nova Consulting Group (NCG).

Gruppen består av en rekke selskaper, inkludert Epinova som er spesialister på å lage nettsteder, e-handel og intranett med teknologi fra Episerver. I tillegg utgjør gruppen selskapene Novanet, Northern Beat, Point Taken, Nova Care, Nova View og Novalab.

Kanonvekst og sterke marginer

Partene vil ikke avsløre prisen, men når de ansatte i NCG og tilhørende datterselskapene de neste dagene skal ta stilling til om de vil selge seg ned og høste av alt arbeidet som er blitt lagt ned i virksomheten de seneste årene, må nok Explore Equity ut med noen hundre millioner kroner.

NCG kan nemlig skilte med en eventyrlig vekst og marginer i toppsjiktet. I gjennomsnitt har inntektene økt med 22—23 prosent de seneste åtte årene, til 337 millioner kroner i 2019 med en resultatmargin på over 15 prosent i morselskapet.

— Det er en multippel som gjør det vondt for kjøper og vondt for selger, sier Simensen.

Han forteller at prisen man er enige om er basert på både EBITDA-multipler og vekstmultipler. 10 ganger EBITDA, som trolig er realistisk å oppnå for selger, gir da en prising på litt over en halv milliard kroner.

Mange friere

De seneste årene har NCG håndtert en jevn strøm av beilere som har fått med seg suksessen. Kontakten mellom NCG og Explore oppsto for rundt ett år siden.

— Det som var annerledes med Explore sammenlignet med de andre henvendelsene, var at de fullt ut anerkjenner vår modell og vårt tankesett, både rundt ansatte og kunder, sier Geir Allan Hove, konsernsjef i NCG og en av fire gründere i selskapet.

— De kommer i tillegg med komplementerende kompetanse samtidig som de ønsker å videreføre det tankegodset som ligger i bunn hos NCG og alle datterselskapene, sier Hove.

Han innrømmer at det har vært en lang modningsprosess for det valget som nå er tatt.

— Dette er en helt ny situasjon for oss, men henvendelsen vi fikk fra Simen og Explore var av en slik art at vi ønsket å undersøke det videre, sier Hove.

Arbeidende styreleder i NCG Tor Malmo har lang fartstid i det norske IT-miljøet, og er frem til nå den eneste eksterne ressursen selskapet har valgt å ta inn i varmen. Han tror selskapet nå kan ta ut enda mer av potensialet.

— Veldig tidlig var vi enige om det meste, selv om gründerne ikke hadde tenkt tanken på å selge. NCG kontrolleres fremdeles av ansatte og gründere har ingen planer om å pensjonere seg, og nå får vi inn en partner vi kan dele risikoen med og som vi kan dele investeringene vi skal gjøre fremover, sier Malmo.

Fondets 3. investering

I september i fjor hentet Explore èn milliard kroner for å investere i norske små og mellomstore bedrifter. Pengene kom blant annet fra Argentum, Gjensidige stiftelsen og flere ledende norske familiekontorer som Watrium, Sundt og Stokke.

NCG er fondets tredje investering etter at de har inngått partnerskap med regnskapsselskapet Viewledger og design- og kommunikasjonsselskapet Face2Face.

INVESTERER: Simen Vier Simensen i Explore Equity Partners satser trolig noen hundre millioner på IT-suksessen Nova Consulting Group. Foto: Iván Kverme

— Den seneste tiden har vi sett viktigheten av digitaliseringen og vi tror dette er en trend som helt sikkert vil akselerere i tiden fremover, både i privat og offentlig sektor, sier Simensen, og fortsetter:

— Nova stakk seg tidlig ut da vi jaktet på høykvalitets IT-rådgivningsselskaper som har spisset kompetansen og er ekstremt gode på enkeltområder. I tillegg ligger det en teknologiplattform og en kunnskapsmodell i bunn med talent og klient i sentrum, noe som alltid ligger i vårt tankesett og som jeg har jobbet med i 28 år i McKinsey.

Horisont på 5—7 år

Explore skal med sine to styremedlemmer i NCG bistå selskapet med å gå etter selektive muligheter og for alvor ta hele Nova-modellen til Sverige.

— Vi ser et stort potensiale for å akselerere vår utvikling når vi nå får bistand, kompetanse og et helt nytt nettverk via Explore som går inn i styret i morselskapet, sier Hove.

Explores første fond, som har en levetid på ti år, regner med å sitte med enkeltselskaper i 5-7 år, forteller Morten Urdal Bakke. Videre får alle ansatte være med på eiersiden også fremover.

— Vi tenker alltid partnerskapsinvesteringer, aldri 100 prosent eierandel, og vi er et aktivt eierselskap som styrer unna belåning når vi investerer. Det viktigste er å få til en symbiose med management, eiere, og talent, sier Bakke, og bekrefter at fondet har flere selskaper i kikkerten.

Fondet antas å være fullinvestert mot slutten av 2020.