Henriette Trondsen i Arctic Securities tror Kahoot! blir «YouTube» for utdanning

Fredag slapp Henriette Trondsen i Arctic Securities en ny analyseoppdatering på Kahoot!, hvor både kjøpsanbefaling og kursmål på 125 kroner ble opprettholdt.

– Vi tror at rapporten som snart kommer blir positiv og vi ser begrenset risiko for guidingen i andre kvartal. Selskapet er godt posisjonert for den neste vekstfasen, som handler om å tjene penger på brukerne. Over tid kan Kahoot! bli en «YouTube» for utdanning, sier hun.

I april var allerede 230.000 av guidingen på 250.000 betalte brukere oppnådd, noe som gjør at Trondsen føler seg trygg på at Kahoot! ikke vil skuffe investorene.

– I andre halvår ser jeg potensielle «triggere» i at lærere som har benyttet seg av gratis tilgang på premiumprodukter begynner å betale nå som skolene har åpnet igjen. I tillegg blir det spennende å følge med produktene «360 for employees» og «Kahoot! at home», sier analytikeren.

Venter skyhøy margin

Ifølge Trondsen har Kahoot! daglig rundt 100.000 brukere som oppretter konto, som potensielt kan bli en gullgruve hvis selskapet greier å konvertere dem til å begynne å betale.

– Vi forventer at Kahoot! vil vokse både organisk og gjennom oppkjøp. Selv om ikke selskapet bruker penger på markedsføring var veksten på 21 prosent fra fjerde kvartal i fjor, til første kvartal i år. I samme periode vokste de operasjonelle driftskostnadene med bare 5 prosent, sier hun.

Trondsen tror at Kahoot! på sikt kan få en EBITDA-margin på over 70 prosent. I perioden fra 2020 til 2022 ligger hun inne med estimater som tilsier at henholdsvis 2, 3 og 4 prosent av brukerne skal betale.

Fredag ettermiddag stengte Kahoot!-aksjen i 99 kroner, etter en oppgang på 7 prosent. Det priser egenkapitalen til 12,8 milliarder kroner. Aksje har holdt seg veldig godt gjennom coronakrisen og hittil i år er kursoppgangen på 50 prosent.