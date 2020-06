Piql først ute med krisemidler til forskning

Regjeringen la fredag 27. mars frem en av flere tiltakspakker for norsk næringsliv, for å møte konsekvensene av virusutbruddet.

Det gjør at vi trolig unngår permitteringer og kan videreføre innovasjonsarbeidet vi har drevet de ti seneste årene Rune Bjerkestrand, Piql

Flere ordninger i Forskningsrådet ble styrket, og blant annet ble næringsrettet forskning styrket med 250 millioner kroner for bidra til å opprettholde forskningsbasert omstilling og innovasjon i næringslivet.

Rekordrask behandling

Drammensbedriften Piql, som over flere år utviklet en løsning for sikker langtidslagring og gjenfinning av data, ble første bedrift som kan nyte godt av regjeringens tiltakspakke innen forskning og utvikling (FOU).

– Vi er ekstremt takknemlig for at vi bor i et land der myndighetene kan bidra. Vi har partnere og kunder i 25 land som stort sett må klare seg på egne ben i coronakrisen, sier Rune Bjerkestrand, adm. direktør i Piql.

Nærings- og fiskeridepartementet melder at Piqls søknad er blitt behandlet på rekordtid, og fredag morgen ble det klart at de vil få utbetalt 5,7 millioner kroner ekstra fra Forskningsrådet.

– Det gjør at vi trolig unngår permitteringer og kan videreføre innovasjonsarbeidet vi har drevet de ti seneste årene, sier Bjerkestrand.

– Det er ikke slik at vi nå får et mye romsligere budsjett, men midlene går til å dekke en større andel av forskningsprosjekt som vi ellers måtte funnet midler til andre steder.

Lagring i 2.000 år

Piqls teknologi handler om å kjøre digitalt innhold, for eksempel tekstdokumenter, databaser, bilder eller film med lyd og bilde, ut på en digital filmrull. Her er dataene fullt søkbare og har de samme egenskapene som for eksempel lagring i skyen, men uten at dataene kan manipuleres eller redigeres.

FULL CORONASTANS: Rune Bjerkestrand, adm. direktør i Piql, opplevde at bråstans i markedet, men selskapet får nå millionstøtte av regjeringen til forskning. Foto: Martin Lundsvoll

Data som lagres i en nedlagte gruve på Svalbard kan bevares i 500 år frem i tid uten at kvaliteten forringes. Det er et hav av tid sammenlignet med for eksempel harddisker og servere, som har vært foretrukne lagringsmedier de seneste årene.

– Prosjektet vi nå skal jobbe med handler om å doble lagringskapasiteten på filmen og firedoble levetiden på filmen. Vi har hele tiden sagt 500 år, dette for å si at det er ekstremt robust. Nå har vi satt listen på 2.000 år i en kald, mørkt fjellhvelv på Svalbard, sier Bjerkestrand.

Klarer seg uten emisjon

Forsvarets Forskningsinstitutt deltar også i prosjektet. De skal kartlegge alle mulige aspekter ved å lagre i en nedlagt gruve, det vil si om det finnes mikrober, mineraler, virus eller bakterier som kan påvirke lagringen.

Ifølge Piql-sjefen, som blant annet har Vatikantstatens bibliotek, Helsearkivet, GitHub og European Space Agency på kundelisten, har nærmest all aktivitet forduftet de seneste ukene.

– Vi lå an til å få en pen vekst etter at 2019 var et år med høy aktivitet med 42,3 millioner kroner i omsetning, men nå har vi satt en strek over første og andre kvartal og flyttet all omsetning til fjerde kvartal, sier Bjerkestrand.

Piqls største aksjonær er fremdeles Tronrud Engineering og selskapet fikk inn en Dubai-basert investor da de hentet 2,5 millioner euro for et par år siden. Ifølge Bjerkestrand er det ikke behov for å hentet kapital nå.