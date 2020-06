Zwipe har mottatt ordre på biometriske betalingskort

Zwipe skal produsere biometriske betalingskort i liten skala for Toppan Forms Card Technologies, melder selskapet i en børsmelding mandag.

Selskapet omtaler avtaler som "et viktig steg mot produksjonen av et større volum for Zwipe".

Toppan Forms Card Technologies er en ledende produsent av biometriske betalingskort basert i Hong Kong.

– Vi er glade for å gå videre med Zwipe i dette viktige prosjektet for å utvikle det biometriske betalingsmarkedet, sier Joseph Hui, viseadministrerende direktør i Toppan Forms Card Technologies Limited.

– APAC-betalingsmarkedet har en av de høyeste vekstratene i verden. Vi er glade for at TFCT, en leder av betalingsløsninger i denne regionen, har besluttet å samarbeide med oss for å integrere vår plattform i betalingskortene. Vi ser frem til å jobbe tett med TFCT for å levere tryggere og sikrere kontaktløse betalinger med Pay ONE-plattformen, sier André Løvestam, adm. direktør i Zwipe.