Kahoot! fosser frem på børs – opp 59 prosent i år

RALLY: Både inntektene og aksjekursen til Kahoot! skyter i været. Her representert ved konsernsjef Eilert Hanoa (t.v.) og produktdirektør Åsmund Furuseth.

RALLY: Både inntektene og aksjekursen til Kahoot! skyter i været. Her representert ved konsernsjef Eilert Hanoa (t.v.) og produktdirektør Åsmund Furuseth. Foto: Iván Kverme

Kahoot!-snøballen fortsetter å rulle med økt styrke, og mandag slapp selskapet et resultatvarsel for andre kvartal – med positivt fortegn.

I oppdateringen skriver Kahoot! at det forventer fakturerte inntekter på 9 millioner dollar i andre kvartal, noe som representerer en vekst på 40 prosent sammenlignet med forrige kvartal.

Selskapet anslår at kontantstrømmen fra driften vil passere 2 millioner dollar i kvartalet, og antall betalende brukere vil overstige 260.000.

– Det er vanskelig å ikke bli imponert over tallene og Kahoot! leverer «Spot on» på våre estimater. For å vurdere investeringscaset er jeg opptatt av økningen i antall aktive og betalende brukere, samt datapunkter som viser operasjonell skalerbarhet. I andre kvartal peker alle de tre pilene i riktig retning, sier SpareBank 1 Markets-analytiker Petter Kongslie, og legger til:

– Det er positivt for investeringscaset og er med på å ta ned risikoen gradvis, noe som betyr at selskapet kan fortjene høyere multipler.

Til himmels

Og investorene elsker Kahoot! og siden årsskiftet er aksjen opp 59 prosent. Mandag ettermiddag ble aksjen omsatt for 105 kroner, etter en kursoppgang på 5,7 prosent. Det priser egenkapitalen til 13,6 milliarder kroner.

– Begynner du å få høydeskrekk?



– Hvis du lager en graf med EV/Salg mot forventet salgsvekst de tre neste årene er aksjen fortsatt veldig billig. Kursmålet til Kahoot! er litt lek med tall og så lenge selskapet fortsetter å levere datapunkter som underbygger vekst kan kursmålet både være 100, 200 og kanskje 500 kroner, sier Kongslie.

– Kahoot! er et veddemål på at det skal bli om ikke den, men en av de prefererte plattformene for interaktiv utdanning, fortsetter han.

BULL: Petter Kongslie i SpareBank 1 Markets mener Kahoot! fortsatt er billig. Foto: Olav Gram Degnes

Analytikeren ligger inne med en kjøpsanbefaling med kursmål på 100 kroner. Henriette Trondsen i Arctic Securities er også fornøyd med rapporten. Hun forventer å gjøre noen mindre positive estimatendringer, noe som vil bidra til å løfte kursmålet fra 125 kroner.

Største aksjonær i Kahoot! er Jan Haudemann-Andersen, som etter mandagens kursoppgang sitter med aksjer verdt over 1,8 milliarder kroner.

Vil på hovedlisten

Ifølge Kongslie tar selskapet nesten alle utviklingskostnadene over driften, noe som bidrar til at kontantstrømmen fra drift er tilnærmet lik fri kontantstrøm.

– Med 95 prosent automatisert salg og 90 prosent bruttomargin sier det seg selv at kontantstrømmen vil bli høy hvis Kahoot! lykkes med å konvertere brukere til å bli betale, sier han.

For hele året venter Kahoot! at de fakturerte inntektene vil beløpe seg til mellom 32 og 38 millioner dollar, mens Kongslie ligger inne med et estimat på 36 millioner i sitt regneark. Til sammenligning var inntektene på 13 millioner dollar i fjor.

Selskapet tror på mer enn 20 millioner aktive kontoer i løpet av året og antall betalende abonnenter antas å passere 320.000.

I meldingen kommer det også frem at Kahoot! skal overføres fra «juniorbørsen» Merkur Market til hovedlisten på Oslo Børs i løpet av første kvartal i 2021.