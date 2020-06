– Det finnes flere faresignaler ved Tesla-aksjen

ELEKTRISK GULL: Tesla er mer verdifullt enn både Volkswagen, BMW og Ford – til sammen. Dette er til tross for at bilprodusenten har kun en brøkdel av salget til sine tysk-amerikanske konkurrenter.

Tesla-aksjen har vært i hardt vær de siste to børsdagene. Aksjen falt over 5 prosent under korreksjonen på torsdag, og ytterligere 4 prosent dagen etter mens markedet fikk revansjert seg på børs. Ifølge Market Watch er det mange investorer som ignorerer «bear-faktorene» til elbilprodusenten fra Palo Alto.

Grunnen til at aksjen falt fredag er fordi to av blant USAs største meglerhus, Morgan Stanley og Goldman Sachs, kuttet sine kursmål på teknologiselskapet til Elon Musk. Aksjen falt 3,9 prosent fredag, men fikk totalt sett en ukentlig gevinst på 5,6 prosent, opplyser Market Watch.

Bare Toyota er mer verdifullt

Teslas samlede verdsetting er over 170 milliarder amerikanske dollar. Dette fikk elbilprodusenten til å puste i nakken på Toyota som verdens mest verdifulle bilprodusent. Toyota verdsettes til astronomiske 208 milliarder amerikanske dollar.

Til sammenligning verdsettes tyske BMW til «bare» 36 milliarder euro.

Aksjen er over kursmålet

Analytikerne har blandete forventinger til bilprodusenten som foreløpig prises over kursmålet på 950 dollar.

«Vi blir mer positive til Tesla-aksjen dersom vi får økt tillit til selskapets underliggende verdier på mellomlang sikt, eller dersom verdsettingen fortsetter å øke enda mer» sier en analytiker fra Goldman Sachs til det amerikanske mediehuset.



Liker ikke priskutt

Analytikerne reagerte negativt på Teslas agering på coronakrisen ved å sette ned prisen på en rekke modeller. Også i Norge er prisen på toppmodellene Model S og Model X satt ned 50.000 kroner. I tillegg opplyser mediehuset at bilprodusenten er bak skjema på leveransene av nye Model Y, som vil være en mindre versjon av supersuven Model X.

På den andre siden trekker sterke leveringstall i Kina og økt stønad for elektriske biler i EU kursmålet til aksjen opp, ifølge Goldman Sachs.