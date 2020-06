Europakommisjonen undersøker Apple

Europakommisjonen åpner formelle antitrustundersøkelser mot Apple, melder TDN Direkt

Det skal gjøres en vurdering av Apples regler for apputviklere, og om disse bryter konkurransereglene i EU.

Undersøkelsene som skal foretas fokuserer på den obligatoriske bruken av selskapets proprietære kjøpssystem i appen, samt begrensninger for utviklerne for å informere iPhone- og iPad-brukere om rimeligere muligheter for kjøp utenfor appene.