Atle Timenes jobber med automatiske hjul til Procter & Gamble, Porsche og Skanska

Wheel.me har gjort en emisjon på 16 millioner kroner mot japanske Nabtesco i tillegg til Idekapital, tech-investor Tore Engebretsen, eks-Statoil-sjef Harald Norvik og eks Norwegian-topp Frode Foss.

Pengene skal brukes til å sette opp serieproduksjon av selskapets autonome hjul, og nå varsler gründer Atle Timenes leveranser på mange titusener av enheter i det han jobber med kunder som Procter & Gamble, Fourecia, Porsche, Webasto og Skanska.

– Vi snakker om titusener av hjul i første batch. Serieproduksjonen skal være oppe og gå i løpet av året – først som semiautomatisert produksjon før vi gradvis vil trappe opp til automatisert produksjon, sier Timenes.

Stemmestyrt robot

Rolf Libakken var mannen som fikk idéen til konseptet Wheel.me da han irriterte seg over at møbler ikke hadde hjul i forbindelse med at han hjalp sin mor med å flytte.

Starten var manuelle hjul før Wheel.me videreutviklet konseptet via en halvautomatisk løsning til en helautomatisk løsning med stemmestyring og smarte høyttalere, samt en app på telefonen som enkelt flytter møbler og andre objekter uten at man forbrenner en kalori.

Posisjonen var bra før corona, men den er ytterligere forsterket ved at flere vil kutte kostnader og bli mer fleksible Atle Timenes, Wheel.me

De 16 millioner kronene er hentet inn til en prising på 160 millioner før penger, hvilket var på samme nivå som ved forrige kapitalinnhentingsrunde. Idekapital er største eier med 31 prosent, mens Timenes eier 20. Nabtesco har sikret seg rett til å kunne investere mer i neste emisjonsrunde.

Robot as a service

Timenes behøver produksjonslokale og produksjonsutstyr samt flere mennesker, men har ikke valgt hvor produksjonen skal settes opp, utover at det vil være et sted i Norge.

– Vi arbeider nå med bestillinger på titusenvis av hjul. Hjulene kan løfte 100 kilo hver, slik at fire hjul kan løfte 400 kilo, sier Timenes.

– Hjulene representerer en total endring fra hvordan man arbeider i dag, hvilket er veldig kostbart. Det er den største barrieren mot robotisering. Vi tilbyr en servicemodell med betaling pr. hjul pr. måned inkludert programvare og hardware, sier Timenes.

Hvor store inntekter det handler om når produksjonen kommer igang, vil han ikke si, utover at han selv har klare mål, men at det handler om «store summer».

Positiv coronaeffekt

Perioden med nedstengning og spredning av coronaviruset har ikke dempet på Timenes' optimisme.

– For oss har corona vært positivt. Posisjonen var bra før corona, men den er ytterligere forsterket ved at flere vil kutte kostnader og bli mer fleksible. Vi har opplevd veldig stor interesse, og jobber nå med kunder i USA, Tyskland, Japan og Norge, og vil følge opp med egne kontorer her. Allerede i år vil vi ha et kontor i Stuttgart, sier Timenes.

Kontakten med det japanske ventureselskapet kom i stand etter at Wheel.me tok kontakt med Emerald Technology Ventures, som forvalter Nabtescos fond fra Sveits.