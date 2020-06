Teknologiselskapet Zwipe skriver i en børsmelding at det samarbeid med Watchdata i Beijing om å lansere et betalingskort som er kontaktløst. Det kinesiske selskapet bidrar til 80 millioner bankkunder over 70 land.

Zwipe skal levere viktige deler og teknisk veiledning for å sikre biometriske kortbetalinger.

Aksjen stiger 3,92 prosent til 10,60 kroner. Den har doblet seg så langt i år. Det seneste året er den derimot ned 41,11 prosent.