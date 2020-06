Tar opp dekning på amerikansk børsrakett – anbefaler kjøp

Analytiker i Cowen, Jeffrey Osborne, er første analytikeren på Wall Street som kommer med analyse av nykommeren Nikola.

Osborne anbefaler kjøp av Nikola-aksjen med et kursmål på 79 dollar, ifølge Barron's.



Analytikeren mener Nikola er en spennende investeringsmulighet. Han peker ifølge Barron's spesielt på at selskapet kan «utnytte en lastebilplattform, to drivlinjealternativer og tre forretningssegmenter, med mulighet for kraftsport, pickups og AV-er.»

Selv om Osborne er positiv til Nikola-aksjen, er han en av de som er negative til Tesla, der han har et kursmål på 300 dollar.

Torsdag stiger Nikola-aksjen 2,9 prosent til 65,94 dollar. Hittil i år er aksjen 535,8 prosent. Likevel ser analytikeren en oppside på ytterligere 19,8 prosent.