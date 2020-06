Itera fullfører tilbakekjøpsprogram

Itera opplyste i en børsmelding 17. mai at det ville lansere et tilbakekjøpsprogram for aksjer og at tilbudet gjaldt til 18. juni.

Selskapet har nå besluttet å kjøpe tilbake 1.500.000 aksjer, som angitt i tilbudet, til kurs 11,45 kroner pr. aksje, melder selskapet i en børsmelding fredag.

Salgstilbudet oversteg mengden aksjer som skal tilbakekjøpes, og selskapet har derfor bestemt enkelte kriterier for tildeling av tilbudene basert på dets beste interesse og likebehandling av aksjonærene.

Handelsdatoen for aksjene vil være fredag 19. juni 2020 og oppgjør vil finne sted 23. juni 2020.

Som et resultat av tilbakekjøpet eier selskapet 2.335.057 egne aksjer, tilsvarende 2,8 prosent av aksjekapitalen og stemmeretten i selskapet.