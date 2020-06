Lego-milliardær investerer 250 mill. i Quantafuel

Kirk Kristiansens private investeringsselskap Kirkbi investerer 250 millioner kroner i Quantafuel, melder selskapet i en børsmelding fredag.

Investeringer er en rettet emisjon mot Kirkbi på 180 kroner pr. aksje, som vil si en premie på 20 prosent med en sluttkurs på 150 kroner pr. aksje.

I tillegg til Quantafuels samarbeid med de eksisterende partnerne, BASF og Vitol, har Kirkbi inngått en avtale om å investere i Quantafuels ambisjon om å forbedre kjemisk gjenvinning. Investeringsselskapet skal også støtte arbeidet om hvordan blandet plastavfall kan gjenvinnes til nye materialer.

Den neste triggeren i aksjen er produksjonsstarten i Skive i Danmark, som er ventet innen utgangen av denne måneden, skriver Pareto i rapporten fredag, og gjentar kjøp, melder TDN Direkt.

– Vi er veldig fornøyde med å se at Kirkbi blir med på eiersiden med denne investeringen. Kirkbi er en profesjonell og kompetent investor som er preget av et veldig langsiktig investeringsperspektiv, så vi er spesielt fornøyde med investeringen da den viser sterk tro på Quantafuel i tiden som kommer, sier Kjetil Bøhn, adm. direktør i Quantafuel.

Quantafuel vil utstede 1.388.888 nye aksjer til Kirkbi, hvor antall aksjer i Quantafuel vil øke fra 11.177.467 aksjer til 12.566.355 aksjer.

Etter transaksjonen vil Kirkbi kontrollere rundt 11,0 prosent av aksjene i Quantafuel. Styret i Quantafuel vil innkalle til et ekstraordinært møte for å foreslå at Kirkbi blir representert i styret.