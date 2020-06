Kobler storkundene rett på Microsoft-skyen

Avtalen er kommet på plass som følge av at Microsoft i fjor etablerte to datasentre på norsk jord. Den nye løsningen, kalt Secure Cloud Connect, gjør det mulig for kundene med bedriftsnett (WAN) å koble seg direkte på Microsoft Azure.

– Mange er opptatt av sky og få gode brukeropplevelser, men er bekymret for sikkerheten. Med etableringen av Azure i Norge, og ikke bare ute i verden, gjør det kundene mer trygge og vi merker økt etterspørsel, sier Geir Præsttun direktør for WAN i Telenor.

Kontrollerer over 30 prosent

WAN-nettverk, det vil si distribuerte privatnett, er utbredt blant store norske offentlige og private selskaper som Posten og DNB, og knytter selskapenes avdelinger sammen over VPN.

Nettverkene teller i dag i underkant av 70.000 lokasjoner, rundt halvparten av antallet lokasjoner som kobler seg sammen over internett.

Markedet har vært stabilt de seneste 5–10 årene og har en verdi på 1,6 milliarder kroner, ifølge Præsttun. Av dette har Telenor en markedsandel på over 30 prosent.

SER ØKT ETTERSPØRSEL: Geir Præsttun, direktør for WAN-nettverk i Telenor. Foto: Telenor

Med direkte påkobling på Azure skal kundene sikkert kunne ta i bruk skytjenester, og kutter samtidig kutte fordyrende mellomledd i tredjepartsleverandører i utlandet som ellers ville levert tjenesten.

– Er man en større kunde med mange lokasjoner og med eget nett, betyr det at du kan få tjenesteleverandøren direkte inn i ditt nett. Hvis noe er feil med oppkoblingen mot skyleverandøren, er det vi som er ansvarlig, sier han.

Præsttun påpeker at løsningen er viktig for Telenor å kunne tilby fremover, ettersom nærmest alle selskaper er i gang med, eller vurderer, å flytte mer av IT over på sky.

– Har man ikke denne type løsninger, blir man fort uaktuell i anbudene man byr på blant de store kundene, sier han.