Tilbyr bedriftene verktøy for å holde kontroll på ansattes mobilbruk

I dag er det snart mulig å betale hva som helst av daglige småutgifter over mobilregningen, og motivasjonen for at vi gjør det er selvsagt at det er så raskt og hendig både for betaler og mottager.

Men en yrkesgruppe som definitivt ikke har fått noen enklere arbeidsdag av denne utviklingen, er medarbeidere i økonomiavdelingene hos svært mange norske bedrifter.

Det er de som får den ofte kaotiske oppgaven med å nøste opp i hva på mobilfakturaen som er vært jobbrelatert og hva som har vært privat.

Dette har hittil vært en så monumental oppgave for mange arbeidsgivere at de gir opp, og ender med å ta en uforholdsmessig stor andel av mobilregningen.

Ber om hjelp

– De seneste årene har slike betalbare mobiltjenester bare eksplodert. Før gjaldt det stort sett samtaler til utlandet og 800-nummer. Nå er det parkeringsavgift, kinobilletter, Idol-stemmer, festivalpils, veldedige donasjoner og så videre, forklarer Harald Bøyum i Mobit.

Fagforhandlerkjeden Mobit (tidligere Telering) organiserer rundt 140 lokale b2b-forhandlere av mobil- og datautstyr over hele landet.

Bøyum sier mange arbeidsgivere synes området mobilutgifter er totalt uoversiktlig, og at mange kommer til dem og ber om hjelp.

– De fleste betaler en vesentlig større del av spleiselaget enn de ansatte. I sum kan det jo være snakk om store beløp for mange virksomheter, bare fordi man ikke har et systemer som kan fange opp de forskjellige avvikene på mobilregningen.

Gir fullt innsyn

Dette var foranledningen til at Mobit i forrige uke annonserte et samarbeid med selskapet Total Control Management (TCM), som tilbyr digitale verktøy for å hanskes med nettopp denne typen fordelingsproblematikk.

Selskapet lager en helautomatisert løsning som holder kontroll på mobilregningen, og er fullt tilgjengelig for både bedriften og den enkelte medarbeider. I løsningen kan man definere hva bedriften skal dekke, legge inna funksjoner der overordnede kan godkjenne fakturaer som overstiger visse avtalte grenser.

– Løsningen tar seg hovedsakelig av to store oppgaver for bedriften. Den gir for det første en full oversikt over mobilparken i virksomheten, noe som for mange kan gi store besparelser i seg selv, sier Bøyum.

– I tillegg blir økonomien digitalisert og fullstendig kontrollerbar for både arbeidsgiver og ansatt, noe som vanligvis også går i bedriftens favør, sier Bøyum.

Tillegsfunksjoner

Bøyum sier sier TMC-øsningen skal klare å ta høyde for de aller fleste avvik i de ansattes mobilbruk.

Løsningen inneholder også andre tjenester, som blant annet en webshop der medarbeidere fritt kan kjøpe seg nye mobiltelefoner arbeidsgivers økonomiske bidrag er kalkulert inn i prisen på forhånd.

I tillegg har man lagt inn flere andre tilleggsfunksjoner for oppgaver som erfaringsmessig kan havne i glemmeboken, som for eksempel å slutte å betale for mobilabonnementer til medarbeidere som har sluttet.