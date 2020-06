JPMorgan er skeptiske til Nikola – ser nedside

SER NEDSIDE: JPMorgan kom med analyse av Nikola, et selskap de var skeptiske til

Foto: Bloomberg

I en ny analyse skriver analytikere i JPMorgan at det er skeptiske til nykommeren Nikola, og ser betydelig nedside i aksjen. Analytikerne setter kursmålet på 45 dollar, med en hold-anbefaling.

Mandag stengte aksjen på 70 dollar. Det betyr at JPMorgan ser en nedside på 35,7 prosent i aksjen.

Likevel mener analytikerne at Nikola er i en posisjon til å forstyrre transportbransjen, men at risikoen er for høy, ettersom selskapet ikke har hatt noe særlig med inntekter enda.

Hittil i år har aksjen hoppet enorme 578,3 prosent, mens den er opp 145,6 prosent den siste måneden.