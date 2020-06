NORBIT med ny banebrytende sonar

NYVINNING: Per Jørgen Weisethaunet, konsernsjef i Norbit, presenterer ny sonar. I bakgrunnen: Stian Lønvik, finansdirektør.

NYVINNING: Per Jørgen Weisethaunet, konsernsjef i Norbit, presenterer ny sonar. I bakgrunnen: Stian Lønvik, finansdirektør. Foto: Iván Kverme

NORBIT har i dag lansert en helt ny «ultra høykvalitets» sonar: WINGHEAD.

WINGHEAD-sonaren er både et integrert og enestående sonarsystem, og selskapet håper at produktet vil åpne nye muligheter i markedet for Oceans-segmentet.

Salget av sonaren har allerede begynt.

– Dette er helt på linje med vår strategi og vil ha god effekt på salg og distribusjon. Forskning og undersøkelses-teamet vårt har gjort en fantastisk jobb som viser at vi produserer nyheter markedet trenger, sier Per Jørgen Weisethaunet, konsernsjef i NORBIT.

WINGHEAD sikter seg inn på den mer eksklusive, profesjonelle delen av markedet som krever best mulig ytelse. Det integrerte WINGHEAD-systemet skal ifølge selskapet tilby «enestående profesjonell ytelse til et helt nytt markedssegment».

I videoen under kan du se hvordan WINGHEAD fungerer: