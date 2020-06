Skandaleaksje fortsetter nedover

Tyske Wirecard kunngjorde mandag at selskapet har «mistet» 20 milliarder kroner. Selskapet innrømte at kontoene pengene skulle stått på, trolig aldri har eksistert.

Det førte til at tidligere Wirecard-sjef, Markus Braun, ble arrestert. Bakgrunnen var anklager om at han har blåst opp selskapets balanse og inntekter for å få selskapet til å virke bedre enn det er.

Onsdag skriver Reuters at Braun er løslatt fra varetekt, ifølge Brauns advokat. Domstolen i München satt en kausjon på 5 millioner euro.

Wirecard-aksjen fortsetter å stupe onsdag, med et fall på 18,2 prosent. De siste fem dagene har aksjen kollapset 86,6 prosent.