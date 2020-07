Amazon kjøper start-up for 10 milliarder kroner

Amazon-aksjen steg i førhandelen fredag, etter at det oppkjøpet ble kjent, men har nå snudd sammen med resten av aksjene etter at det ble kjent at Texas har gjeninnført coronarestriksjoner.

– Vi kjøper Zoox for å hjelpe dem realisere deres visjon om selvkjørende biler, skriver Amazon i en pressemelding, og er full av lovord.

Prisen Amazon betaler for Zoox er på 1,2 milliarder dollar.

Prislappen gjør dette til Amazons nest største kjøp noensinne. Det største kjøpet er dagligvarekjeden Whole Foods, som Amazon sikret seg i 2017. Prislappen var svimlende 13,7 milliarder dollar, eller 133 milliarder norske kroner etter dagens kurs.