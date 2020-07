FLAU: Bill Gates er ikke imponert over amerikanske myndigheter.

FLAU: Bill Gates er ikke imponert over amerikanske myndigheter. Foto: Foto: AP Photo/Markus Schreiber

Bill Gates er mildt sagt ikke imponert over måten amerikanske myndigheter takler viruspandemien på og fikk utløp for frustrasjonen på et CNN-program, melder CNBC.

– Viruspandemien i USA, både i nasjonal og internasjonal målestokk, er dystrere enn jeg hadde forventet. Oppførselen til folk og smittesporingen fungerer ikke bra. Det er skikkelig flaut, sa teknologi-gründeren.

Microsoft-grunnleggeren har i flere år engasjert seg i trusler om smittsomme sykdommer og i en nå profetisk TED Talk fra 2015, med mer enn 35 mill. visninger, sa Gates: «Vi er ikke klare for neste epidemi».

Mangler ledelse

Gates sier han er skuffet over USAs håndtering av pandemien og mener det mangler en tydelig ledelse og god koordinering fra myndighetene.

– Det er stor spredning i hvordan folk oppfører seg i USA akkurat nå. Noen er veldig konservative i hva de gjør, mens andre mennesker ignorerer problemet, sier Gates.

– Vi har slitt ut folks tålmodighet, følger han opp med.

Bare på lørdag ble hele 43.581 nye personer smittet i USA og samme dag bikket antallet smittetilfeller 10 millioner globalt.