Facebook fortsetter raset i førhandelen

Facebook-aksjen er i hardt vær etter at stadig flere selskaper har besluttet å trekke annonser fra Facebooks plattformer.

Stadig flere boikotter

Betalt reklame er det segmentet der Facebook genererer majoriteten av inntektene sine, og flere og flere selskaper har hevet seg på trenden som innebærer å boikotte sosiale medier-giganten. Av selskapene som har trukket betalt reklame finner man blant annet Coca Cola, Starbucks, Verizon og Patagonia. I alt har mer enn 90 selskaper besluttet å boikotte Facebook.

Zuckerberg tar grep

I en live sending på sin Facebook profil, annonserte Facebook-grunnlegger Mark Zuckerberg flere steg for å eliminere uønsket innhold. Videre fremhevet Zuckerberg at Facebook, i likhet med Twitter, vil forby innhold som kan påvirke høstens presidentvalg.

Ikke første gang

Det er ikke første gang Facebook er i hardt vær som følge av sikkerhetsgrunner. I 2018 ble det kjent at informasjonen til mer enn 80 millioner brukere ble lekket, og det har senere blitt hevdet at informasjonen ble brukt for å vippe valget i favør av nåværende president Donald Trump. Som følge av skandalen raste Facebook-aksjen den gang i overkant av 20 prosent.

Facebook-aksjen er i førhandelen på Wall Street ned 3,58 prosent. Fredag endte aksjen ned 8,32 prosent.