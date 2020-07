Next Biometrics har mottatt ordre på 5.000 sensorer

FINGER: Next Biometrics Group jobber med fingeravtrykksteknologi. Foto: Next Biometrics Group

Next Biometrics har mottatt dets første ordre på 5.000 FAP20-sensorer fra den nye partneren LLC NF Technology, et selskap som leverer spesialiserte sikkerhetsløsninger i det russiske markedet, melder selskapet i en børsmelding tirsdag.

– Etter å ha prøvd og testet forskjellige fingeravtrykssensorer i markedet, har vi valgt Next Biometrics PIV-sertifiserte FAP 20 fingeravtrykkssensor for dette Citizen ID-prosjektet i Russland. Vi er imponert over ytelsen til Next Biometrics sensor og støtten som tilbys av teamet på Next, sier Nazarov Aleksey, direktør for LLC NF Technology.

Next er også godt fornøyd med avtalen.

– Vi er glade for å ha mottatt bestillingen fra LLC NF Technology og tilliten til FAP 20-sensoren. Sensorene er nå i produksjon og skal leveres i juni. Vi er glade for å se resultatene fra lanseringen av LLC NF Technology's ID-kortleser med Nexts sensor i Russland, sier Hakan Persson, SVP Sales & Strategy of Next Biometrics.